Kamu, STK Uyum Buluşmaları'nın İkincisi Ege Bölgesi özelinde gerçekleştirildi

Sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından kamunun ulaşamadığı alanlarda tamamlayıcı çalışmaların yapılması ve yerel düzeyde farklılık gösteren değişkenlerin takip edilmesi amacıyla düzenlenen ve Ege Bölgesinde faaliyet gösteren STK'ların katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik; Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, BMMYK Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli'nin açılış konuşmaları ile başladı.

Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, “Birinci dereceden paydaşlarımız, çözüm ortaklarımız, yardımcılarımız, kimi zaman bize yol göstericilerimiz, kimi zaman elimizden tutanımız, kimi zaman da ufkumuzu açanımız göç politikalarını birlikte geliştirdiğimiz Sivil Toplum Örgütleri bizim için çok önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

BMMYK Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli, “STK'lar ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetlere erişiminde gördükleri köprü göreviyle kritik bir pozisyonda bulunmaktadırlar” ifadesinde bulundu.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü, “Kamu STK Buluşmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda yaşanan sorunların, problemlerin masaya yatırılacağını ve çözüm noktasında neler yapılabileceğini hep beraber ortaya koymaya çalışacağız” ifadesinde bulundu.

Etkinliğin ikinci kısmında Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu sivil toplum kuruluşlarına seslenerek, “Kamu temsilcileri olarak bizlerin sizlerle beraber yapmış olduğu gönül birliği göç ve uyum alanında son derece önemli bir konudur” dedi.

Program kapsamında Dr. Gökçe O ve Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu moderatörlüğünde soru- cevap oturumu gerçekleştirildi.

Programa ayrıca Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Topum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Kızılay yöneticileri ve birim amirleri ile yabancılara yönelik çalışmalar yürüten Karadeniz Bölgesindeki sivil toplum kuruluşları katıldı.