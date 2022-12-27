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Kamyonet arkasına asılıp, ölüme davetiye çıkardılar

Ankara’nın Altındağ ilçesinde kamyonetin arkasına asılarak seyahat eden gençler, ölüme davetiye çıkardı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kamyonetin arkasına asılarak seyahat eden gençler, ölüme davetiye çıkardı.


Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kağıt taşıyan kamyonetin arkasına asılan duyarsız gençlerin tehlikeli yolculuğu, vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza tehlikesini umursamayan gençlerin pişkin halleri görenleri hayrete düşürürken, o anlar yürekleri ağızlara getirdi.

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