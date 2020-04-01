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Kan bağışına çağrı

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği ile Türkiye Kan Vakfı, ’Korona virüs’ dolayısıyla azalan kan bağışlarını belirten ve vatandaşları kan bağışlamaya davet eden bir afiş tasarladı.

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği ile Türkiye Kan Vakfı, 'Korona virüs' dolayısıyla azalan kan bağışlarını belirten ve vatandaşları kan bağışlamaya davet eden bir afiş tasarladı.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'Korona virüs' (Covid-19) salgınının tüm dünyayı sarması ve Türkiye'de de görülmesi sonrasında çeşitli tedbirler alındı. Alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşların korkarak kan bağışından kaçınması, hastanelerdeki kan stoklarını azalttı. Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği ile Türkiye Kan Vakfı, Talasemi veya Lösemi hastalarının kan ihtiyaçlarının olduğunu belirterek bir afiş tasarladı ve vatandaşları Türk Kızılay'a ait Kan Bağış Merkezleri'ne bağışçı olmaya davet etti.

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