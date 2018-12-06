Kan Kardeşim Olurmusun Kampanyasına yoğun ilgi

Beypazarı Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Kızılayı'nın Aralık 2018 Kan Bağışı kampanyasında kan bağışını artırmak ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla "Kan Kardeşim Olurmusun" projesi düzenledi.

Proje kapsamında ilçemizdeki 11 okulun öğrenci velilerinin katılımıyla, bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'unda bizzat katılarak destek verdiği projede okullardaki öğrenciler, velilerine kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Belirlenen program çerçevesinde Beypazarı Bankalar Caddesi'ndeki Kızılay kan bağışı tırına gelerek velilerinin kan bağışı yapmalarını sağladılar.Öğrenciler aynı zamanda kendileri de kan bağışının nasıl yapıldığına dair gözlemlerde bulundular.

Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği projenin diğer ortakları ise şöyle; NKV Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beypazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi, Namık Kemal ortaokulu, Akşemseddin ortaokulu, Gazi Gündüzalp Ortaokulu,Kemal Milaslı ilkokulu, Faruk Kefelioglu ilkokulu.

Proje ile birlikte Kızılayın 3-4-5-6-7 Aralık 2018 tarihleri arasında yürüttüğü kan bağışı kampanyasında yüzde 40 oranında artış sağlandığı bildirildi.