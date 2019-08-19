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Kandil Bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı ile koordineli Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı ile koordineli Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.”

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