Kandil Bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı ile koordineli Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.”