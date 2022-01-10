Kanserde Güncel Tedavilere Erişim ve Geliştirme Derneği Başkanı

Dr. Uğur Coşkun, bu analizde vücut kitle indeksindeki her 5 kilogram/metrekarelik yükselişin hastalığın biyokimyasal nüksünde yüzde 10' luk bir artışa yol açtığını bildirildi.

Prostat kanserli hastalarda yapılan büyük bir analizin sonuçları 6 Ocak 2022 tarihinde Prostat Cancer dergisinde yayınlandığını bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser ve erkek kanserlerinin yaklaşık beşte birini oluşturduğunu bildirdi. Coşkun, “ İleri yaşta özelliklede 60 yaş üzerinde saptanan prostat kanserinde cerrahi, radyoterapi gibi tedavilerle çok iyi neticeler alınmaktadır. Hastalığı başka organlara yayılmış yani ilerlemiş prostat kanserinde yeni geliştirilen hormonal akıllı ilaçlar ile iyi neticeler almaktayız. Yine aşı tedavileri de bu hasta grubunda bazı hastalarda etkili olabilmekte. Ama ilerleyen yaşta nerdeyse kaçınılmaz halen gelen prostat kanserinin erken teşhis ve tedavisi önemli. 50 yaş üzerindeki erkeklerde yıllık prostat muayenesi ile birlikte kanda PSA testi bakılarak prostat kanseri taraması yapılmalıdır. İleri yaş ve beslenme alışkanlıklarının yanında obezitenin de prostat kanseri gelişiminde bir risk faktörü olduğunu biliyorduk. Ama hastalık tekrarı ile obezitenin ilişkisi bu analizde ilk defa net olarak gösterildi” dedi.

Bu analizin sonuçlarına bakarak prostat kanseri nedeniyle açık yada robotik ameliyat geçiren hastaların kilolarına dikkat etmelerinin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Bu hastalar bir diyetisyen kontrolünde kilo kontrol programlarına alınabilirler. Çünkü artık biliyoruz ki bu hastalarda kilo artışı beraberinde hastalık tekrarına yol açabiliyor ”bilgisini verdi.