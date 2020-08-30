Kanserden kurtulma ihtimali artık daha yüksek

Dr. Uğur Coşkun, “Günümüzde akıllı ilaçlar olarak nitelendirdiğimiz hedefe yönelik tedavi seçenekleri ve immunoterapi uygulamaları ile uygun hastalarda çok iyi neticeler alınabilmekte” dedi.

Kanser hastalığının hala kesin bir tedavisi bulunamadı. Ancak yeni teknolojiler ile daha verimli tedavi yöntemlerinin geliştiğini kaydeden Prof. Dr. Uğur Coşkun, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere akıllı ilaçlar üretildiğini ve bu ilaçların hastalığın tedavisinde önemli bir başarıya sahip olduğunu belirtti.

“Hastalarda çok iyi neticeler alınabilmekte”

Eskiden kanser hastalarında tek seçeneğin neredeyse sadece kemoterapi olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Günümüzde akıllı ilaçlar olarak nitelendirdiğimiz hedefe yönelik tedavi seçenekleri ve immunoterapi uygulamaları ile uygun hastalarda çok iyi neticeler alınabilmekte. Her hastanın mutlaka bireysel olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Hastaların tümöründe yapılacak moleküler ve patolojik incelemelere göre o hastada en etkili olabilecek tedavi seçeneklerinin belirlenip uygulanması gerekiyor. Yeni geliştirilmiş olan akıllı ilaçlar özellikle hastalığı yayılmış yani metastaz yapmış hastaların bir kısmında bile tama yakın iyileşme sağlayabilmekte” şeklinde konuştu.

“Akciğer kanserinden ölüm oranlarındaki yıllık azalma hedef ilaçların kullanıma girmesi ile 3 kat artmış durumda”

Bu alanda en çok gelişmelerin olduğu kanser türleri içerisinde akciğer, meme, bağırsak, böbrek, mide kanserinin sayılabileceğini belirten Prof. Dr. Caşkun, “Ağustos 2020 tarihinde dünyanın en prestijli dergilerinden birisi olan New England Journal of Medicine dergisinde Howlader ve arkadaşları tarafından Akciğer kanseri hastalarıyla ilgili binlerce hastanın analiz edildiği büyük bir çalışma yayınlandı. Bu çalışmada hedefe yönelik tedavilerin ortaya çıkması ile son yıllarda akciğer kanserinden ölüm oranlarının belirgin olarak azalmaya başladığı ve yaşam sürelerinin de uzadığı bildiriliyor. Bu çalışmada akciğer kanserinden ölüm oranlarındaki yıllık azalma hedef ilaçların kullanıma girmesi ile 3 kat artmış durumda” ifadelerini kullandı.

“Yeni hedef ilaçların kullanıma girmesi ile kemoterapi kullanımının yıllar içerisinde azalacağını söyleyebiliriz”

Birçok kanser türünde kemoterapinin yerini bu akıllı ilaç veya immunoterapilerin aldığı hastalarda neticelerin oldukça yüz güldürücü olabildiğini aktaran Coşkun, “Kemoterapinin tamamen ortadan kalktığını veya yakın zamanda kullanımdan kalkacağını söyleyemeyiz. Fakat bu yeni hedef ilaçların kullanıma girmesi ile kemoterapi kullanımının yıllar içerisinde azalacağını söyleyebiliriz. Bu akıllı ilaçların en büyük avantajları kemoterapi kadar yan etkilerinin fazla olmaması ve dolayısıyla daha uzun süreli kullanım imkanlarının bulunması. Bazı durumlarda bu tedavileri kemoterapi ile beraber kullanmak gerekiyor” diye konuştu.