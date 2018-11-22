Kansere yenik düşen genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki öğretmen Ezgi Elgin, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen olan Ezgin Elgin (26), lösemi nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Ankara'daki bir özel hastanede yaşamını yitirdi. Elgin öğretmenin cenazesi, Ankara Karşıyaka Camii'ne getirildi. Elgin'in naaşı, öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Bakanlık yetkilileri, Elgin ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.