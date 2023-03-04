Kanuna aykırı 341 internet sitesi erişime kapatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 24 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde bin 620 internet sitesinin incelendiği belirtildi. Söz konusu sitelerden erişme kapatılanların 273'ünün yasa dışı bahis, 68'inin ise müstehcen içerikli paylaşım yaptığı aktarıldı.