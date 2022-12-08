Kanundaki boşluktan yararlanıp ‘dedektiflik' hizmeti adı altında şantaj yaptılar

Ankara'da yasal boşluktan yaralanarak kurulan bir dedektiflik şirketinin, verilerini kanun dışı yollarla elde ettikleri kişilere şantaj yaptıkları ortaya çıktı. Ağına bir çok meslek grubundan kişileri düşüren baba oğul sözde 2 dedektifin ise 3. kez gözaltına alındıkları ve alacakları cezanın soruşturmanın tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Başkentte, Akın Ü. ve Oğlu Doğukan Ü., kurdukları internet sitesi üzerinden dedektiflik hizmeti verdiklerini belirterek piyasaya çıktı. ‘Boşanma davalarında delil elde etmek, kişi takibi, kayıp şahıs bulma, eş takibi, evlilik öncesi araştırma, icra takibi için adres tespiti ve borçlunun kaçırdığı mal varlıklarını bulma' hizmeti verdiklerini iddia eden sözde dedektifler, eşlerinin kendilerini aldatmasından şüphelenen kişilerle 2 bin lira karşılığında anlaşma sağladı. Akın Ü. ve Doğukan Ü. otomobillerin altına takip cihazı koymaktan, anlaştıkları GSM operatörleri üzerinden hatların kime ait olduğunu öğrenmeye, ortamlara gizlice dinleme cihazı yerleştirmekten kişilerin haberi olmadan fotoğraflarını çekmeye kadar birçok yöntemle kişileri takibe aldı.

Takip ettikleri kişilere şantaj yapmışlar

Sözde dedektiflerin, anlaştıkları kişiler yerine takibe aldığı kişilere giderek ellerindeki verilerle ve belgelerle şantaj yaptıkları öğrenildi. Kabul eden kişilerden para alarak haksız kazanç elde eden baba oğlun, anlaştıkları kişilerden ise malzeme alınacak bahanesiyle 30 bin lira istekleri ortaya çıktı. Sözde dedektiflerin şantajına kanmayan mağdurlar ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akın Ü., Doğukan Ü. ve kendileriyle anlaşan bir eşi yakalayarak gözaltına aldı.

Tam 3 kez gözaltına alındıkları öğrenildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın Ü. ve oğlu Doğukan Ü. adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şikayetlerin devam etmesi üzerine ikinci kez gözaltına alınan Akın Ü., suçun tekrar işlenmesinden dolayı ev hapsine çarptırılırken, Doğukan Ü. ise ikinci kez adli kontrol ile serbest kaldı. Ev hapsi almasına rağmen faaliyetlere devam eden baba Akın Ü., işleri bu kez de oğlu Doğukan Ü. üzerinden sürdürdü. Bir mağdurun daha şantaj gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine baba ve oğlu ‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal', ‘Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve ‘Şantaj' gerekçesiyle 3. kez gözaltına alındı.

Çok sayıda elektronik materyal ele geçirildi

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda fotoğraf makinesi, dinleme cihazı, dron, takip cihazı (GPS), cep telefonları ve kişi takibi için gerekli diğer malzemeler ele geçirildi. Yakalanan sözde dedektifler ise suçlamaların hiç birini kabul etmedikleri, söz konusu malzemelerin satışını yaptıklarını ve kişi takibi için kullanmadıklarını söyledikleri belirtildi.

Dedektif tutmanın suç olduğunu bilmediklerini söylemişler

Akın Ü. ve Doğukan Ü.'nün 19 kişiyi takip ettikleri, emniyete çağırılan bu kişilerin takip durumdan haberdar olmadıkları öğrenildi. Öte yandan dedektif tutanların ise durumun suç teşkil ettiğini bilmediklerini söyledikleri aktarıldı.

Birçok meslek grubundan kişileri ağlarını düşürmüşler

Sözde dedektiflerin aralarında doktor, iş insanı, profesör, sağlık çalışanı gibi birçok meslek grubundan kişilerle anlaşma sağladıkları, yardım isteyen kişilerle önce telefonda ardından ise başkalarına ait mekanlarda görüşme gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Gerçek ismini gizleyen dedektiflerin, kullandıkları malzemeleri ise yurt dışından temin ettikleri ifade edildi.

Kanundaki boşluktan yararlanarak dedektiflik yapmışlar

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) konuyla ilgili yapılmış herhangi bir ceza ve suç tanımı yer almadığı için dedektiflerin bu durumdan yararlanarak faaliyette bulundukları öğrenildi. Yakalanan zanlıların ele geçirilen malzemeleri ilgili birimler tarafından incelenirken, haklarındaki kararın ise soruşturmanın tamamlanmasının ardından belli olacağı aktarıldı.