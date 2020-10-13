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Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, “Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, “Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi” dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak” ifadelerine yer verdi.

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