Kapasite Geliştirme Eğitim Programı'nda 300 öğretmen sertifikalarını aldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Öğretmen Kapasite Geliştirme Eğitim Programı'na katılan 300 Afgan öğretmen sertifikalarını aldı.

Sertifika töreninde konuşma yapan Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Belhi, Türkiye'nin Afganistan'a TİKA ve diğer kurum ve kuruluşlar üzerinden yaptığı yardımlardan bahsederek teşekkür etti. Belhi, “Afganistan'da hâlihazırda 200 bin öğretmen okullarımızda eğitim veriyor. 70 bin öğretmen açığımız da bulunmakta. Bugün burada 300 öğretmenimizin kapasite geliştirme sertifika törenine katılmış buluyoruz. Eğitim Bakanlığı olarak bizim için ve öğrencilerimiz için çok önemli bir gün. TİKA 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 4 bin öğretmenimize kapasite geliştirme eğitimi vermiştir, kendilerine çok teşekkür ederim” dedi. Bakan Belhi, mevcut öğretmenlerin çoğunun lise mezun olduğunun altını çizerek, 3 aylık kış tatilinde bahsi geçen öğretmenlerin çeşitli kapasite geliştirme kurslarına katılımlarını sağlayarak eğitim seviyesinin yükseltileceğini söyledi.

Ayrıca Bakan Belhi, öğretmenleri teşvik amacıyla, “Orta düzey öğretmen sadece anlatır. İyi öğretmenler hem anlatır hem açıklar. Çok iyi öğretmenler ise anlatır, açıklar ve ispat eder. İlham verici öğretmenler ise anlatmak, açıklama ve ispat etmekle kalmayıp öğrencilerine ilham da verir. İstediğimiz, yalnız çok iyi öğretmen değil, ilham verici öğretmenler olmanız” diyerek sözlerini tamamladı.

TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Öztürk ise yaptığı konuşmada Afganistan'da 2004 yılından günümüze kadar, eğitim, sağlık, tarım, ekonomik altyapı, idari altyapıların geliştirilmesi, kapasite artırma, meslek edindirme, spor vs. olmak üzere binin üzerinde proje ve faaliyetin hayata geçirildiğini kaydetti. Ayrıca Öztürk, TİKA 59 ülkede 61 ofisinin bulunduğunu, sadece Afganistan'da 3 Koordinasyon Ofisinin bulunduğunun altını çizerek, Türkiye devleti ve Türk halkının Afganistan'a ve Afgan halkına verdiği önemi vurguladı. Ayrıca, Daire Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, sözlerine “Türk ve Afgan halkları tarih boyunca birliğini, kardeşliğini ve dostluğunu korumuştur. Biz de bu dostluk ve kardeşliği artırarak devam ettireceğiz, inşallah” diye ekledi.

Tören, konuşmalardan sonra, Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü öğrencilerinin yerel müzik performanslarının ardından, Eğitim Bakanı Dr. Muhammed Mirvays Belhi, TİKA OAK Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Eğitim Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Esadullah Muhakkik Cihanı ve diğer yetkililerin öğretmenlere sertifika dağıtımıyla sona erdi.

TİKA tarafından inşa edilen öğretmen evinde düzenlenen sertifika törenine Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Dr. Muhammed Mirvays Belhi, Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Esadullah Muhakkik Cihanı, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği İkinci Kâtip Mehmet Özgür Sak, Afganistan'da faaliyet gösteren Türk yetkililer, yerel ve uluslararası medya mensupları ve 200'e yakın Afgan öğretmen katıldı.