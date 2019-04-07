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Kapıköy Sınır Kapısında ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıköy Sınır Kapısında yapılan operasyonda, bir yolcunun ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.


Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen saha kontrolleri esnasında İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Sahasına gelen İran vatandaşı bir yolcunun yürüyüşü, telaşlı hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine gözlem altına alındı.


Söz konusu şahıs, Türkiye'ye giriş yapmak üzere yolcu salonuna geldikten sonra eşyalarında yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmaması üzerine detaylı olarak üst aramasının yapılmasına karar verildi.


Gerçekleştirilen üst aramasında şahsın ayakkabısını da çıkarması istendi. Şüphelinin ayakkabısında yapılan incelemede taban kılıflarının altında şeffaf poşetler içerisinde beyaz renkli şüpheli bir madde olduğu tespit edildi.


Maddeden alınan numunelerin Kimyasal Madde Tespit Cihazında yapılan ön analizinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlenerek uyuşturucuya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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