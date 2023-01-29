Kapıkule Gümrük Kapısında 11 kilogram esrar ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde şüpheli görülen tırları kontrolden geçirdiği esnada bir araç yakın takibe alındı. Polonya'dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak olan tırda,-ray taramasında şüpheli yoğunluklar olduğu tespit edildi. Şüpheli yoğunluğun sürücü kabinini işaret ettiğinin görülmesinin ardından ekiplerce gerçekleştirilen detaylı aramaya narkotik dedektör köpekler de eşlik etti. Sürücü kabinine giren narkotik dedektör köpeklerin tepki göstermesi üzerine kabinin her noktası ekiplerce tek tek incelendi. Kabinin muhtelif bölümlerine paketler halinde saklanmış vaziyette 11 kilogram esrar ele geçirildi. Sürücü kabinindeki pek çok yere paketler halinde saklanan uyuşturucuya Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.