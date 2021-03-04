Kaplıcalar tedbirlerle yeniden hizmete açılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kaplıcalar yeniden faaliyete başlıyor.

Kızılcahamam'da bulunan Büyük Kaplıca, Küçük Kaplıca ve jakuzilerin ülkede başlatılan normalleşme adımlarına riayet ederek hizmete başlaması planlanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen Büyük Kaplıca ve termal jakuziler 5 Mart Cuma günü 07.00-19.00, Küçük Kaplıca ise 4 Mart Perşembe günü yine aynı saatler arasında alınan kurallara uyarak hizmet vermeye başlayacak. Kaplıcalara gelmek isteyen vatandaşların gelmeden önce bazı kurallara uyması gerekiyor. Alınan tedbirler kapsamında gelen müşterilere peştamal verilmeyecek, kaplıcalara şort ve mayo ile girilecek. Müşteriler şort ve mayolarını kendileri getirecek. Gelen müşteriler HES kodu ile giriş yapacaklar. Kese ve sauna hizmeti de verilmeyecek.