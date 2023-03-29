Kar Başkent'te kartpostallık manzaralar oluşturdu

Ankara'da etkisi artıran kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, sürücülerin ve vatandaşların ise zor anlar yaşamasına neden oldu.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı ile beyaza bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yollardaki buzlanma zaman zaman kazaları da beraberinde getirirken, oluşan sis ise görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Güne kar yağışıyla başladığını söyleyen Yasin Sayın, “Güne karla başladık. Yaz gelecek diye beklerken sabahın ilk saatlerinde karla karşılaştık. Kardan dolayı bugün işe gidemedik. Karla birlikte arkadaşlarla soba keyfi yapıyoruz. Yağmurun ve karın yağması bizim için, susuzlukla alakalı sorunların çözülmesi için iyi bir şey. Bu kadar etkili yağmasını beklemiyorduk. Yazı ve sıcak günleri bekliyoruz” dedi.