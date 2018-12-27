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Kar devirdi, Çankaya Belediyesi ekipleri temizledi

Çankaya genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen ağaçlara belediye ekipleri anında müdahale ederek kapanan yolları açtı.


Ankara Büyükşehir Belediyesinden kısa süre önce Çankaya'nın sorumluluğuna geçen sokaklardaki ve özel mülkiyet alanlarındaki ağaçlar yoğun kar nedeniyle zarar gördü. Çankaya Belediyesi gelen ihbarları da değerlendirerek devrilen ağaçlara müdahale etti. Belediye ekipleri tarafından yollara devrilen dallar ve ağaçlar temizlenerek yollar açıldı. Vatandaşlar için tehlike oluşturan dallar da kesilerek güvenli hale getirildi.


Halk sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan Çankaya Belediyesi, devrilen ağaçlar ve kırılan dallarla mücadele için 4 ekip kurdu. Toplam 40 kişiden oluşan ekiplere 4 budama platformu ve 4 yükleme kamyonu da eşlik etti. İlçe genelinde 150'nin üzerinde noktada devrilen yüzlerce ağaca ve kırılan dallara müdahale eden ekiplerin çalışmaları özellikle Kavaklıdere, Balgat, Sancak, Cebeci, Maltepe ve Kızılay bölgelerinde yoğunlaştı.

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