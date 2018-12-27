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Kar sonrası Mamak'ta kartpostallık görüntüler

Başkent’te etkili olan kar yağışının ardından Mamak’ta oluşan kartpostallık manzaralar görenleri adeta büyüledi.

Başkent'te etkili olan kar yağışının ardından Mamak'ta oluşan kartpostallık manzaralar görenleri adeta büyüledi. Mamak'ta tam bir görsel şölene dönüşen kar yağışı sonrası adeta tablo gibi görüntüler ortaya çıkarken, rekreasyon alanları, parklar ve bahçelerde kullanılan ışıklandırmalarla birlikte yağan kar estetik görüntüler oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise telefonlarıyla parklarda ve yollarda fotoğraflar çekilerek anı ölümsüzleştirdi.

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