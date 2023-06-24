Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever'den Bakan Güler'e ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve berberindeki personeli kabul etti. Bakan Güler, ziyaret gerçekleştiren personele çalışmalarında başarılar diledi.