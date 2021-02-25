Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait tank birlikleri muharebe atışı gerçekleştirildi

Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığında, M-2C Mürettebat Muharebe Atışı gerçekleştirildiMilli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığında, M-2C Mürettebat Muharebe Atışı gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından tank birliklerinin muharebe atışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda “Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı tank birliklerince, “M-2C Mürettebat Muharebe Atışı” icra edildi. Kahraman Tankçılarımız hedefleri tam isabetle vurdu” ifadeleri kullanıldı.