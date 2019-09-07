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Kara Şükrü Mezarlığı'nın durumu içler acısı halde

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Kara Şükrü Mezarlığının içler acısı hali, mezarda yatanların yakınlarının tepkisine neden oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Kara Şükrü Mezarlığının içler acısı hali, mezarda yatanların yakınlarının tepkisine neden oldu. Mezarlık hakkında, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının yapılmadığı belirtildi.


Sincan'da Tandoğan mahallesi içerisinde bulunan Kara Şükrü mezarlığı bakımsızlığı, kırık dökük mezar taşları, çevre düzeni eksikliği ve peyzajsızlığı nedeniyle tepki topluyor. Çevre düzeninin olmayışı ve mezarlığın çöplüğe dönmesine de mezarlarda yakınları bulunan vatandaşların tepkisini çekiyor. Sincan'daki mezarlığa ilişkin konuşan bir vatandaş ise eski Belediye Başkanı Şuayip Çalık'ın kabrinin başında, "Burada Sincan'ın ileri gelen, değerli insanları da yatmakta" dedi. Vatandaşlar, yetkilerden bir an önce mezarlığın düzenlenmesini istediler.

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