'Karabağ Hukuki Raporu' Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nde takdim edildi

Ankara 2 No'lu Barosu tarafından 15 Haziran Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Baro Başkanı Sabri Hafif, programı düzenlemekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin "Tek millet, iki devlet olunmasının göstergesi olduğunu" ifade eden Hafif, “Azerbaycan'a verilen destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederim” dedi.

Ankara 2 No'lu Baro bünyesinde Azerbaycanlı meslektaşları ile birlikte çalıştığını ifade eden Hafif, baronun Türk Dünyası Hukuku İşbirliği Komisyonunca 'Karabağ Hukuki Raporu' hazırladıklarını belirtti ve hukuka dayanan milli konular hakkında çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Türk Dünyası Hukuku İş Birliği Komisyonu Başkanı Faruk Keleştimur da 'Karabağ Hukuki Raporu''nu programa katılanlara takdim ederek Ermenistan'ın Karabağ'a yaptığı işgalin insanlık suçu olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun etkisiz, sonuç almaktan uzak teşebbüslerle hak hukuk tanımayan Ermenistan'ı adeta cesaretlendirdiklerini ifade eden Keleştimur, Karabağ'ın özgürlüğe kavuştuğu günleri görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.