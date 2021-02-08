Karabağ şehitlerinin evlatlarına Türkiye Bursları'nda özel kontenjan

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi şehitlerinin çocukları için Türkiye Bursları kapsamında özel kontenjan ayrılıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) uhdesinde yürütülen ve Türkiye'de yükseköğrenim imkanı sunan Türkiye Bursları kapsamında Karabağ Zaferi'nde şehit olan Azerbaycan askerlerinin çocuklarına bu yıl özel bir kontenjan ayrılıyor.

YTB Başkanı Abdullah Eren'in sosyal medya hesabından duyurduğu haber Azerbaycan'da da yoğun ilgi gördü. Abdullah Eren paylaşımında; “Can Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nde şehit düşen kahramanlarının evlatlarına bu yıl Türkiye Bursları kapsamında özel bir kontenjan ayırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eren ayrıca, "Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kardeşlerinin yanında" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk dünyası başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından uluslararası öğrencilere yönelik burs programı olan Türkiye Bursları, YTB bünyesinde her yıl binlerce başarılı öğrenciye Türkiye'de yükseköğrenim imkanı sunuyor.

Türkiye'de öğrenim görüp mezun olan öğrenciler; ülkelerinde önemli görevler üstlenerek hem ülkelerine hem de ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere ciddi katkılar sunuyor.

Türk dünyasında da bürokrasiden siyasete, eğitimden sanata önemli Türkiye mezunları bulunuyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Tovuz'da Ermenistan ile olan mücadelede şehit olan Azerbaycanlı General Polat Haşimov da Türkiye mezunuydu.

Uluslararası öğrencilere yönelik olan Türkiye Bursları için son başvuru tarihi 20 Şubat 2021. Başvuru ve detaylar www.turkiyeburslari.gov.tr adresinde yer alıyor.