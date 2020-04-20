Karadağ'ın Covid-19 salgını mücadelesine TİKA'dan destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Karadağ'ın Tuzi Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Karabuşko Polye ve Şipçanik semtlerinde ihtiyaç sahibi 300 aileye temel gıda ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen yeni tip Korona virüse karşı Karadağ'da sıkı tedbirler alınıyor. Karadağ'ın en genç belediye statüsünü taşıyan Tuzi Belediyesinde pozitif vaka sayısında yaşanan hızlı artış sebebi ile OHAL ilan edilirken, aileler 24 saat karantina altında tutuluyor. Ülke genelinde alınan sıkı tedbirler ve hastalığın hızla yayılması sebebi ile sokağa çıkamayan dezavantajlı (yaşlı ve engelli) kişiler başta olmak üzere Tuzi Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Boşnak ve Arnavutların yoğun olarak yaşadığı Karabuşko Polye ve Şipçanik semtlerinde yaşayan toplam 300 aileye TİKA tarafından temel gıda ve temizlik malzemesi desteğinde bulunuldu. Hazırlanan temel gıda ve temizlik malzemesi paketleri Karadağ İslam Birliği uhdesinde hizmet veren Zekat Vakfı işbirliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yardımdan faydalanan yaklaşık bin 500 kişi, bu zor süreçte Türkiye'nin kendilerini unutmadığını dile getirerek, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti. Karadağlılar ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'nin gönderdiği maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemelerin de salgına karşı yürütülen mücadelede önemli bir destek olduğunu ve halk olarak hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ettiler.