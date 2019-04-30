"Karadeniz'de Milli Mücadele" konferansları Rize'de

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumunun geçtiğimiz yıl başlattığı “Karadeniz'de Milli Mücadele” konferanslarının dördüncüsü 29 Nisan'da Rize'de düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, “Karadeniz'de Milli Mücadele” başlıklı bir bildiri sunan Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, bu konferansları toplumun tarih bilincini sağlam temeller üzerine oturtmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Kırpık, Doğu Anadolu'daki dağıtılmamış kolordunun yolu üzerinde bulunan vatansever yapıdaki Karadeniz'in, bölgedeki Pontusçuluk faaliyetlerine karşı mücadelesi nedeniyle de Millî Mücadele'nin kalbi konumunda bulunduğunu aktardı. Kırpık, Pontusçuluk hareketinin, 1815 yılındaki Viyana Kongresi'nde ele alınan, “Türklerin Balkanlar ve Anadolu'dan sürülmesi” planlarına dayandığını belirterek, bu planlar doğrultusunda bölgede Rum çeteleri tarafından başlatılan olaylara ve yerli halka karşı yönelik sistemli saldırılara değindi. Soykırım iddialarının tarihi belgelere ve görsellere değil, Patrikhane kaynaklarına, Pontus Rum Cemiyeti ve Mavri Mira üyelerinin ifadelerine dayandığını anlatan Prof. Dr. Kırpık, bugün de bu kaynaklardan beslenen propagandalar yoluyla siyasi kararlar aldırılmaya çalışıldığını vurguladı. Konuşmasında Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi olan 19 Mayıs 1919'un Yunanistan'da Pontus Soykırımı günü olarak anıldığının altını çizen Kırpık, bu şekilde yürütülen Milli Mücadele karşıtı propagandaya da dikkat çekti.

Etkinlikte, Prof. Dr. Hikmet Öksüz “Müdafaa-i Hukuk Hareketinin Karadeniz'de Yükselen Sesi”, Doç. Dr. Zehra Arslan “Rus İşgalinden Milli Mücadele'ye Rize” ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Başaran “Milli Mücadele Dönemi'nde Rize” başlıklı bildirileri sundu. Ayrıca, Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan “Patrikhane ve Ekümeniklik Propagandaları” ve “Karadeniz'de Milli Mücadele” belgeselleri de gösterime sunuldu.