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Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, yağan karın ardından beyaza büründü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, yağan karın ardından beyaza büründü.


Çubuk'a 22 kilometre uzaklıktaki Karagöl Tabiat Parkı, meşe, çam, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçları arasında yer alıyor. Ankaralıların ve çevre illerden gelen doğaseverlerin ziyaret ettiği Karagöl, ağan karın ardından gölün de donmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölge normalde hafta sonları dolup dolup taşarken, korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı.


Karagöl, etrafındaki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla her mevsim doğa tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor.

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