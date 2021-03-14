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Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Tayland'da motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay için Ankara Karşıyaka Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Çantay'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine baba Erşed Çantay, anne Zeliha Çantay, kardeşleri Betül Çantay ve Erinç Çantay'ın yanı sıra akrabaları ve dostları katıldı.

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