Karaköy Mesire Alanı'ndaki endemik araştırmasında 63 kuş türü kayıt altına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Doğa Koruma Merkezi Vakfı iş birliğiyle “Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü” dolayısıyla ‘Tür Say' etkinliği düzenlendi. “Vatandaş bilimi” çalışması olarak da nitelendirilen biyolojik çeşitlilik tespiti için aralarında akademisyenlerin de bulunduğu yerli ve yabancı 25 doğa dostu, Karaköy Mesire Alanı'nda gözlem yaparak 63 kuş türünü kayıt altına aldı.

Başkent'e özgü endemik türler ile biyolojik çeşitliliği korumak için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) ile iş birliği yaparak “Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü” dolayısıyla Karaköy Mesire Alanı'nda ‘Tür Say' etkinliği düzenledi. Düzenlenen biyolojik çeşitlilik tespit çalışmasına aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 25 doğa dostu; Karaköy Mesire Alanı'nda yaşayan kuş, bitki, mantar, böcek ve kelebek gibi canlı türlerini gözlemleyerek kayıt altına aldı. Başkent'teki endemik türlerin tespitinin hedeflendiği araştırma sonunda elde edilen veriler, uzman incelemesinden geçtikten sonra kamuoyu ile paylaşıldı. 240 bin metrekarelik alanda yapılan 226 gözlem içinde 63 kuş türü tespit edilirken, uzmanlar Karaköy Mesire Alanı'ndaki kuş ve kelebek çeşitliliğinin fazlalığına dikkat çekti. Alanda yaşayan kuşlar arasında balaban, kızıl akbaba, alakarga, sığırcık, karatavuk, baştankara, ağaçkakan, saka ve leylek gibi türler fotoğraflanarak kaydedildi.

“Vatandaş bilimi çalışması”

Asırlık çam ağaçlarıyla çevrili olan Karaköy Mesire Alanı'nı doğallığını koruduğu için özellikle seçtiklerini ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Peyzaj Mimarı Gül Akkaya, “Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde ‘Tür Say' etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bunun için Karaköy Mesire Alanı'nı tercih ettik çünkü bize göre burası Ankara içerisinde keşfedilmemiş bir cennet. Buradaki tür çeşitliliğinin çoğunu biliyoruz ama bazılarını bilmiyoruz. Hem kendimize bir biyolojik çeşitlilik anlamında altyapı oluşturmak hem de halkla birlikte bir etkinlik düzenlemek istedik. Çıkartılan envanterler hem bizim Büyükşehir Belediyesi için hem de Doğa Koruma Merkezi için güzel bir altlık oluşturmuş olacak. Böylelikle Karaköy'deki bitki türlerini, hayvan çeşitliliğini ve var olan bütün türleri öğrenmiş olacağız” diye konuştu.

“Amacımız doğada vakit geçirirken gördüğümüz türleri kayıt altına almak”

Dördüncü ‘Tür Say' etkinliği için geldikleri Karaköy Mesire Alanı'nda bazı bitki türleri ile kelebek ve su kuşu varlığının yoğun olduğunu gözlemlediklerini ve biyoçeşitlilik açısından önemli bir yer olduğunu keşfettiklerini belirten Doğa Koruma Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı, “Katılımcılarımız arazide gördükleri türleri kaydedecekler. Biz buna ‘vatandaş bilimi' çalışması diyoruz. Buradaki temel amacımız doğada vakit geçirirken gördüğümüz türleri kayıt altına almak. Bunu yaparken türleri birbirinden ayırt etmek için inceleme ve gözlem yapmak lazım. Bu da aslında bize doğanın içine girmek, orayı tanımak için önemli bir fırsat sunuyor. Kayıt altına alınan bilgileri de biriktirdiğimizde bilimsel açıdan çok önemli bir altlık sağlayacak çalışmaya dönüyor” dedi.