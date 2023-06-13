Karaman Futbol Kulübü TFF 2. Lig'e yükseldi

TFF 3.
Lig play-off final maçında Armoni Alanya Kestelspor ile Karaman Futbol Kulübü Eryaman stadında karşı karşıya geldi. Armoni Alanya Kestelspor'u 2-1 mağlup eden Karaman FK, TFF 2. Lig'e yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez
Armoni Alanya Kestelspor: Onur Behiç Özalgan, Murat Şimşek, Gürcan Gözüm (Alhan Kurtoğlu dk. 46), Ali Berke Timurcioğlu (Kaan Güdü dk. 63), Hasan Güleryüz (Atakan Aybastı dk. 46), Alp Huy, Yılmaz Basravi (Samet Bulut dk. 46), Muhammet Enes Erdem (Ahmet Ülük dk. 77), Furkan Mehmet Doğan, Serhat Enes Çalışan, Berkay Arı
Yedekler: Umutcan Yenisoy, Fatih Çiplak
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Karaman Futbol Kulübü: Mertcan Dağlı, Ali Kemal Başaran, Akın Akman, Ahmet Teker, Selim Dilli (İlyas Ural dk. 85 ?), Umut Dilek, Abdulsamet Kırım (Selçuk Hakalmaz dk. 69), Ömercan Öndaş, Ensar Kemaloğlu, Burak Gürler, Samet Aydın (Orhan Nahırcı, dk. 11) (Kadir Bakırtaş dk. 69)
Yedekler: Baran Güler, Mehmet Salih Yiğit, İdris Furat
Teknik Direktör: Şaban Yıldırım
Goller: Ahmet Teker (dk. 35), Akın Akman (dk. 42) (Karaman Futbol Kulübü), Samet Bulut (dk. 64) (Armoni Alanya Kestelspor)
Sarı kartlar: Serhat Enes Çalışan, Furkan Mehmet Doğan, Kaan Güdü, Atakan Aybastı, Alhan Kurtoğlu, Murat Şimşek, Onur Behiç Özalgan (Armoni Alanya Kestelspor), İlyas Ural, Ensar Kemaloğlu, Akın Akman (Karaman FK)