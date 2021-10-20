Karaman'da modern sulama hamlesi

Karaman'da Yollarbaşı Göleti Sulaması ve Taşkale Göleti Sulaması ile yaklaşık 2 milyon 278 bin metreküp su depolanacak ve 6 bin 670 dekar tarım arazisi daha modern sulama şebekesine kavuşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, sulamada su tasarrufu sağlamaya, ürün verimliliği ve üretim konforunu artırarak çiftçinin yüzünü güldürmeye ve ülke tarımına verdiği katkıyla gıda arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyor. Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılırken, depolanan suyun minimum kayıpla tarım arazilerine ulaştırılması ve modern sulama sistemleri ile su tasarrufunun sağlanması büyük önem taşıyor. Damla ve yağmurlama gibi modern sulama sistemleri ile ortalama yüzde 50 su tasarrufu sağlanıyor. Ürün deseni çeşitlenirken ürün verimliliği artıyor, toprak erozyonunun önüne geçiliyor. Verim artışının yanı sıra aynı tarım arazisinde birden fazla ürün hasadı yapılabilmesiyle çiftçinin geliri artıyor. Sulamada modern tekniklere geçilmesi için çalışan DSİ Genel Müdürlüğü, ülkenin dört bir yanında borulu basınçlı sulama tesisleri projelendirip inşa ediyor. Karaman da sulama yatırımlarından payını alıyor.

Karaman'daki Yollarbaşı Göleti Sulaması ve Taşkale Göleti Sulaması'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ”Çalışmaları devam eden iki proje ile göletlerde yaklaşık 2 milyon 278 bin metreküp su depolanacak ve 6 bin 670 dekar tarım arazisi daha modern sulama şebekesine kavuşacak” dedi.

Ülkemizin yarı kurak iklim bölgesinde bulunduğunu, Karaman ilinin aldığı yağış miktarının ülke ortalamasının da altında kaldığını ifade eden Yıldız, “Suyu toprakla buluştururken bir damlasının bile ziyan olmaması için çalışıyoruz. Ülke insanına ve ülke tarımına katkı sunmak için çabalıyoruz. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Bu yılsonu tamamlanması planlanan sulama hatlarına yaklaşık 29 bin metre HDPE boru, 3 bin 200 metre CTP boru döşenecek ve toplam 183 adet sanat yapısı imal edilecek. Söz konusu sulama projelerinden toplam 6 bin 670 dekar tarım arazisi faydalanacak. Yollarbaşı Göleti Sulaması ve Taşkale Göleti Sulaması hatlarının tamamlanmasıyla 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 12,4 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.