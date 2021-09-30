Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Başbakan olacağım" sözleri ile ilgili, "Ben cumhurbaşkanı adayı değil, partimin birinci parti çıkacağı, ona yönelik çalışacağımız ve parlamenter sistemin başbakanlığına talibim dedim" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Basına kapalı görüşmede ülke gündeminin ele alındığı bildirildi. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Akşener, "Sayın Temel Karamollaoğlu beyefendi ve arkadaşları partimizi ziyarete geldiler. Biz yeni genel merkez binalarında ziyarete gitmiştik. Bugün hem iade-i ziyarette bulundular hem de memleketin önemli meselelerini istişare etme fırsatını bulduk. Ziyaretleri için şahıslarında arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir görüşme yaptık ve bu istişarelerimiz elbette devam edecek'' diye konuştu.

"Biz bütün siyasi liderlerle dirsek temasında bulunacağız''

Karamollaoğlu ise, "Kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat etmesi kanaatime göre önemli bir adımdı. Ülkemizin problemleri çok. Bu problemler her geçen gün biraz daha artıyor. Bu problemlerin çözümü, sağlam politikalarla ancak gerçekleştirilebilir. Burada da seçimler önemli bir vesile. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri hem de Meclis seçimleri önemli. Bu konuda da bir dirsek temasına ihtiyaç var. Bu temaslar hem ülkemizin problemlerini birlikte mütalaa etmek hem de uygulanması icap eden politikalarla ilgili bir fırsat oluyor. Biz de bütün siyasi liderlerle bu konuda bir temasta bulunmayı, irtibata geçmeyi gerekli görüyoruz. Buna iktidar da dahil'' dedi.

Akşener ve Karamollaoğlu, görüşme ile ilgili açıklama yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Ben Soçi'den çok büyük açıklamalar beklemiyordum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki görüşmesini değerlendiren Karamollaoğlu, "Ben Soçi'den çok büyük açıklamalar beklemiyordum. Çünkü kimsenin katılmadığı bir oturum yapılıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Hiçbir zaman hiçbir ülkede en yetkili insan bile yabancı bir devlet başkanıyla görüşürken sadece tek başkanıyla görüşmez. Politikalar ekiplerle görüşülür'' diye konuştu.

"Ben cumhurbaşkanı adayı değil, partimin birinci çıkacağı parlamenter sistemin başbakanlığına talibim"

Başbakan adayı olacağı hakkında yaptığı açıklamalar ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olduğu hakkındaki soru üzerine Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında ben ne demek istediğimi çok açık ifade ettim. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını çok merak ediyor. Daha önceki bir televizyon programında '13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Biz cumhurbaşkanı adayını ilan ettiğimizde cumhurbaşkanının seçildiğini göreceksiniz' demiştim. Benimle ilgili zaman zaman ortaya konan sorulara net bir şekilde cevap verdim. Çok hızlı bir biçimde parlamenter sisteme geçiren ve mutlaka kazanacak bir arkadaşımız olacak. Bu nedenle de ben cumhurbaşkanı adayı değil, partimin birinci parti çıkacağı, ona yönelik çalışacağımız ve parlamenter sistemin başbakanlığına talibim dedim."