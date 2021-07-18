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"Karanlık Bazı Akşamlar" okurlarını bekliyor

Emrah İnan’ın kaleme aldığı "Karanlık Bazı Akşamlar" isimli öykü kitabı, farklı bir okuma deneyimiyle kitapseverleri bekliyor.

Emrah İnan'ın kaleme aldığı "Karanlık Bazı Akşamlar" isimli öykü kitabı, farklı bir okuma deneyimiyle kitapseverleri bekliyor.


Emrah İnan'ın, öykülerini iki bölümde bir araya getirdiği ilk kitabı “Karanlık Bazı Akşamlar”, ölüm ve dirim geriliminde salınan insanları adeta portre gibi çizen bir okuma deneyimi sunuyor.


Kitapta ele alınan öykü deneyimi, bir arada yaşayan insanların tek başınalığını, yerel renklerle iç içe geçmiş çevrelerin hayatı algılayışını ve en çok da çocukluğun acımasız saflığının bir yapı kurduğuna dikkat çekiyor. Yazdığı kitap ile bütün kapıların hem çok tanıdık hem de ilk kez görülen avlulara açıldığına dikkat çeken yazar, hayattaki her şeyi olağan kabul eden, yüzünde kayıtsız bir tebessümle beliren bir anlatıcı olarak okurları bu avlularda karşılıyor.

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