Karapürçek'e 11 dönümlük park

Ankara Altındağ'da yeşil alan miktarı her geçen gün artıyor. Altındağ Belediyesi, Altındağ'a 11 dönümlük yepyeni bir park daha kazandırıyor.

Karapürçek Mahallesi'nde, 11 dönüm büyüklüğündeki alanda yapımına başlanan park, şimdiden mahalleye güneş gibi doğdu. Parkın yapımına hızla başladıklarını ifade eden Başkan Balcı “İnşallah aynı hızla bir an önce tamamlayacak, parkımızı mahalle sakinlerinin kullanımına sunacağız” dedi.

Çokça eğlence, bolca yeşil alan

Bu parkın da Altındağ'daki diğer parklar gibi tam donanımlı, konforlu ve her yaştan mahalle sakinine hitap edecek bir park olacağını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Parkımızda koşu yolu, çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüme ve gezinti alanları ile oturma alanları olacak. Özellikle yaz akşamlarında, Altındağlıların ailesiyle hoşça vakit geçirebileceği ve dinlenebileceği bir mekan tasarladık. Altındağlı çocukların huzuru ve konforu için de her şeyi düşündük. Rengarenk ve eğlenceli oyuncaklarla donatılmış çocuk oyun alanında, Altındağlı çocuklarımız neşe içinde koşup oynayacaklar” ifadelerini kullandı.

Parkın büyük bir kısmının yeşil alan olarak ayrıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Yemyeşil ve ferah bir görünüme kavuşan mahallemiz, daha da fazla değer kazanacak. Parkımız, hem mahallenin çehresini değiştirecek, hem de bölgenin havasını temizleyecek” dedi. Başkan Balcı, yeni parkın mahalle sakinleri başta olmak üzere, tüm Altındağlılara hayırlı olmasını temenni etti.