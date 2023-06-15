Karapürçek'e yeni semt pazarı

Altındağ Belediyesi, Karapürçek Mahallesi'ne yeni bir semt pazarı yapıyor.

Vatandaşların daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için yapılan yeni semt pazarları, Altındağlı vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Semt pazarlarının mahalle sakinleri için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Karapürçek Mahallesi'nde yapımına başlanan semt pazarının herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Altındağ'ın her geçen gün büyüyen ve nüfusu artan bir ilçe olduğunu belirten Başkan Balcı, “Karapürçek çok büyük ve nüfusu çok yoğun bir mahallemiz. Burada nüfus yoğunluğu ile birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçları da artış gösteriyor. Bu bölgenin bir semt pazarına daha olan ihtiyacının farkındaydık. Hızla çalışmalara başladık. Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi karşısına mahallemizin 3'üncü semt pazarını kazandırıyoruz. İnşallah çok yakında tamamlayacağız” dedi.