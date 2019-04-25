Karatepe'de '57. Tümen Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlenecek

Sakarya Meydan Muharebesi'nin en zorlu anlarına şahitlik eden ve 700 şehidin vatan için can verdiği Karatepe'de 28 Nisan Pazar Günü '57. Tümen Yürüyüşü' ve Kurtuluş Savaşı şehitlerini anma etkinliği düzenlenecek.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin en zorlu anlarına şahitlik eden Karatepe'de Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Polatlı Kent Konseyi, Şehit Aileleri Derneği, Anadolu Doğa Grubu, Doğa Gezginleri Derneği, Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü, Çınar Kamp ve Doğa Sporları Topluluğu ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği ortaklığında 28 Nisan Pazar Günü '57. Tümen Yürüyüşü ve Kurtuluş Savaşı Şehitlerimizi Anma Etkinliği' düzenlenecek. Anlamlı etkinlikte saat 10.00'da Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi'nde (POTA) buluşacak olan ekipler, Sakarya (Tırnaksız) köyünde Halide Edip Adıvar Kahraman Kadınlar Müzesi'ni ve 12. Grup Şehitliği'ni ziyaret edecekler. Saat 12.00'de başlayacak ve 5 kilometre sürecek yürüyüşün ardından Karatepe'de tören ve anma etkinliği gerçekleştirilecek. Misafirlere yapılacak ikramların ardından dileyen ziyaretçiler Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi rehberleri eşliğinde Duatepe'yi ziyaret edecekler. 57. Tümen Şehitlere Saygı Yürüyüşü kapsamında Anıtkabir'den getirilecek olan dev bayrak yürüyüş boyunca omuzlarda taşınarak, Karatepe'de Sakarya şehitleri ile buluşturulacak. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin katılacağı yürüyüşe Polatlı halkının yoğun ilgisi bekleniyor.