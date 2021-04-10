Karavan sahiplerine KDK'dan müjdeli haber

Kamu Denetçiliği Kurumu, karavan sahiplerinin hususi araçlarını 2 yılda bir muayeneye sokmalarına rağmen, aynı araç ile kullandıkları karavanlarının her yıl muayene götürmeleri üzerine, idareyle vatandaş arasında arabuluculuk yaparak, vatandaşların “www.ombudsman.gov.tr” adresinden gelen başvurularını ele aldı.

Çekme karavanların tescil işlemleri ve fenni muayeneleriyle ilgili olarak vatandaşların başvurusunu inceleyen KDK, uygulamada iki farklı prosedürün işletildiğini ve buna göre, 750 kilogram ve altında ağırlığa sahip karavanların, idarece tescil edilmeyerek muayeneye tabi tutulmadığı, 750 kilogram üstündeki karavanların ise güncelliğini yitirmiş mevzuat hükümleri çerçevesinde römork sınıfı içinde tescile tabi tutulduğunu ön gördü. Ayrıca römorkların otomobille çekilemeyeceğini öne sürerek, hangi araçla çekildiğine bakılmaksızın, her yıl fenni muayeneye çağırıldığı belirtildi.

Karavanların muayene geçerlilik sürelerinin belirlenmesine yönelik açık düzenleme teklifi

KDK'nın verdiği kararda, fenni muayene ile aracın yıpranarak trafikte tehlikeye neden olmasını önlemek amacıyla yapıldığını, çekme bir karavan hangi araçla çekilirse çekilsin aynı miktarda yıpranacağından, ayrı ruhsata sahip olmasına rağmen kamyonetlerle çekilebilir savıyla kamyonetler gibi her yıl muayeneye tabi tutulmasının hakkaniyete uygun olmadığını ifade etti. KDK, 750 kilogram altı ve üstü çekme karavanların muayene süreçlerini, muayene geçerlilik sürelerinin belirlenmesine yönelik düzenleme yapılması yönünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Tavsiye Kararı verdi.

KDK kararı üzerine mevzuatta değişiklik yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KDK'nın Tavsiye Kararına uyarak, karavan cinsi araçların muayene geçerlilik sürelerinin, mevzuatta yapılacak ilk değişiklikte Tavsiye Kararı çerçevesinde düzenleneceğinin bilgisini verdi.