Karayolları ekiplerinin İstanbul-Ankara Otoyolu'nda kar mesaisi

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Ankara'da da sabah saatlerinde kendini gösterdi. Ankara-İstanbul Otoyolu Cankurtaran mevkiinde kar kalınlığı 10 cm'yi buldu. Etkili olan kar ve sağanak, hiç yağış olmaması halinde barajlarda 110 günlük suyun kaldığı aktarılan Başkent'teki vatandaşları rahatlattı. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için alarma geçerek, karla mücadelede yoğun mesai yaptı. Karayolları personeli Ali Ozmuş, sabahın erken saatlerinde bekledikleri yağışın geldiğini belirterek, hiçbir sıkıntı yaşanmadığını kaydetti. Ozmuş, vatandaşların rahat bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için ellerinden geleni Karayolları Genel Müdürlüğü'nün imkanları çerçevesinde yaptıklarını söyledi.