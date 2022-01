Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: “Bu akşamdan itibaren, çok çok zorunlu olmadıkça özellikle ağır taşıtların trafiğe çıkmamasını öneriyoruz”

Bu mücadeleyi yapacağız ama bu anlamda da hepimize görev düşüyor. Biz, bu akşamdan itibaren, çok çok zorunlu olmadıkça özellikle ağır taşıtların trafiğe çıkmamasını öneriyoruz” dedi.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışı uyarısının ardından gerçekleştirilen ‘Kar Mücadele Toplantısı' hakkında İHA'ya bilgilendirmelerde bulundu. Yaklaşık 12 bin personel ile Türkiye'nin her noktasında 7/24 teyakkuz halinde olduklarını belirten Uraloğlu, sürücülerin yoğun kar yağışına hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. “Kar lastiği değil kış lastiği” diyerek kış lastiği kullanımının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, son günlerde yağan yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollarda temizlik çalışmalarının tamamlandığını, şuanda Türkiye geneline ana arter olarak kapalı bir yol olmadığını söyledi.

“Ege ve Akdeniz sahilleri hariç olmak üzere yurdun tamamında etkili olacak bir kar yağışı var”

Genel Müdür Uraloğlu, yurt genelinde iki gündür etkili olan kar yağışının 6 gün daha etkili olacağını dile getirerek, “Ciddi anlamda onun faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah Meteoroloji'nin tahmin ettiği kar yağar. Biz de kendi hazırlığımızı yaptık. Tabii ki Meteoroloji Genel Müdürümüz ve tüm bölgelerdeki Meteoroloji Bölge Müdürlükleri ile irtibat halindeyiz. Onların tahminlerini dikkate alarak, konuşlanmamızı yaptık. O tahminlerde de aşağı yukarı ülkenin tamamını etkileyecek. Ege ve Akdeniz sahilleri hariç olmak üzere yurdun tamamında etkili olacak bir kar yağışı var. Dolayısıyla biz de ona göre hazırlığımızı yapmış durumdayız” diye konuştu.

“Bu akşamdan itibaren, çok çok zorunlu olmadıkça özellikle ağır taşıtların trafiğe çıkmamasını öneriyoruz”

Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde 18 bölgede 446 tane merkezi olduğu bilgisini paylaşarak, şunları söyledi:

“Bu merkezlerimizde, 10 bin 900 makine ve ekipman, 12 bin 600 personel, tuz, solüsyon gibi her türlü temini yaptık. Bu civardaki bütün araçlarımızla beraber konuşlandık. Yağacak kara, hem öncesinde yolun tuzlanması, solüsyon atılması şeklinde müdahale edeceğiz. Hem de kar başladıktan sonra da kar küreme işlemlerini yapacağız. Ama bundan öncesinde esasında biz İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ile sürekli irtibat halindeyiz. Bu mücadeleyi yapacağız ama bu anlamda da hepimize görev düşüyor. Biz, bu akşamdan itibaren, çok çok zorunlu olmadıkça özellikle ağır taşıtların trafiğe çıkmamasını öneriyoruz. Valiliklerle de görüşüyoruz. Her ilin ve her güzergahın kendi özelini, valilerimizin koordinasyonunda bölge müdürlerimizle emniyet ve jandarma yetkilileri ile hangi güzergaha nasıl mücadele edeceğimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer yolda sıkıntı yoksa bütün araçları geçireceğiz. Eğer yolda sıkıntı olmaya başlamışsa özellikle treylerlerin kayması sonucu bütün trafik duruyor. Bunlar ağır araçlar. Biz onları çekmekte zorlanıyoruz. Esasında bizdeki vinçleri de sahaya intikal ettirdik. Ama bir tır kaydığı zaman bunun yarım saatte kurtarılması söz konusu. Ama yarım saatte kilometrelerce kuyruk oluşması söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bunu yaşamamak için zorunlu haller dışında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Çıkmaları takdirde de kritik gördüğümüz noktalarda uygun bir yerde onları bekleteceğiz. Yolu rahatlatıncaya kadar herhangi bir aksama olmaması için bekleteceğiz.”

“Sabit kamera ve araç içi kameralarla canlı bir aracımızın nerede olduğunu görebiliyoruz”

Türkiye genelinde birçok noktayı canlı olarak takip ettiklerini dile getiren Uraloğlu, ”Sabit kamera ve araç içi kameralarla canlı bir aracımızın nerede olduğunu görebiliyoruz. İstediğimiz yere onu yönlendirebiliyoruz. Araçlarımızın tamamında da araç takip sistemi var. Hangi aracımız nerede biz onu görüyoruz. Bazen ‘Acaba aksadık mı?' diye düşündüğümüz noktada vatandaştan gelen talebi, bize iletilen konuyu anında konum alarak nerede aracımız olduğunu kontrol edip yönlendirebiliyoruz” dedi.

“Normalde bir araç 50 kilometre yolu çok rahat turlayabilir ama Bolu Dağı'nda araç başına iki kilometre yol düşüyor”

Çalışmaların Ankara-İstanbul Yolu'nda öncelikli olarak yoğunlaştırıldığını dile getiren Uraloğlu, “Özellikle otoyol ve Bolu Dağı geçişini koymamız lazım. Bu hafta içerisinde çok da beklemediğimiz Osmaniye Nurdağı Gaziantep istikameti vardı. Mesela oralar kritik yol haline gelmişti. Ama daha çok İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıkıntımız oluyor. Mesela şöyle diyebilirim. Bolu Dağı geçişi bizim için en kritik olan kesimdir. Araç başına iki kilometre yol düşüyor. Normalde bir araç 50 kilometre yolu çok rahat turlayabilir. Ama Bolu Dağı'nda araç başına iki kilometre yol düşüyor. Neredeyse adım başı araç var orada. Onun haricinde Ankara'nın çıkışları; Eskişehir istikameti, Elmadağ-Kırıkkale, Kayseri-Yozgat istikameti gibi yerler günlük on binlerce trafiğin aktığı yollar. Dolayısıyla bunlar esasında bizim için kritik yollar. Biraz karın şiddetine göre kritik görmediğimiz yollar kritik hale gelebiliyor. Biz her noktada hazırız” ifadelerine yer verdi.

“Mutlaka bu mevsim kar olsun olmasın kış lastiklerinin takılmış olması lazım”

“Kar lastiği yoktur, kış lastiği vardır” diyen Uraloğlu, “Özellikle bunun altını çiziyoruz. Mutlaka bu mevsim kar olsun olmasın kış lastiklerinin takılmış olması lazım. Ticari araçlarda bu zorunlu. Özel araçlarda zorunlu değil ama herkesin canı hepimiz için kıymetli. Öncelikle bunun için mutlaka kış lastiklerini takmış olmalarını tavsiye ediyoruz. Sonrasında özellikle ağır taşıtlar için gerektiği zaman kullanmaları, bizim yönlendirmemizle zincir yanlarında bulundurmaları, çekme halatı taşımalarını öneriyoruz. Sahada bizim ve kolluk güçlerinin yönlendirmelerine göre davranmalarını istiyoruz. O konuda bize yola devam etme noktasında ısrarcı olmamalarını tavsiye ediyoruz. Eğer biz güvenli geçiş veremeyeceksek, biraz daha ilerde mağdur olacaklar. Biz onların bizim yönlendirmelerimizi dikkat almaların tavsiye ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Türkiye genelinde şu an için önemli bir sıkıntımız yok”

Bolu ve Nurdağı'ndaki son durumu değerlendiren Abdulkadir Uraloğlu, “Biz esasında iki gün bir kar yağışı olmadı. Bu bizim için bir anlamda da fırsat oldu. Çünkü biz karı kürüyoruz. Eğer orası yüksek bir yol kesimiyse o yoldan aşağı atıyoruz. Ama yüksek bir yer değilse o kar orada birikiyor. Bir köprü ya da viyadüklerdeyse kar orada birikiyor. İki günü de biz o karı temizlemeyle geçirdik. Türkiye genelinde şu an için önemli bir sıkıntımız yok. O iki günlük ara verilmiş olması önümüzdeki 6 güne hazırlıklı girmemize vesile oldu” diye konuştu.