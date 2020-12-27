Karayolları kışın yoğun yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor

Yurt genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından çalışma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekipleri, yurt genelinde 440 adet karla mücadele merkezinde 10 bin 665 adet makine-ekipman ve 12 bin 626 personel ile kar ve buz mücadelesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çalışmalarda kullanılmak üzere 526 bin 129 ton tuz, 402 bin 865 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 9 bin 702 ton kimyasal buz çözücü ve 130 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 818 kilometre kar siperi yapıldığı bilgisi aktarıldı.

Karla Mücadele Merkezi anlık monitörler üzerinden trafik akışını takip ediyor

Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Karla Mücadele Merkezi'nde güzergah analizinin, karla mücadele çalışmalarının, açılan ve kapanan yolların anlık trafik monitörler üzerinden takip edildiğini bildirdi. Kritik kesimlerde görevlendirilen 500 adet karla mücadele aracında kamera, 5 bin 750 adet karla mücadele aracında “Araç Takip Sistemi” bulunduğu kaydedilen açıklamada, tüm araçların çalışmaları sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlandığı aktarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Kasım'da 391 adet yol bakım makinesini törenle hizmete almış, makine ve ekipmanların özellikle kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirler için hayati bir vazife üstleneceğini bildirmişti.