Kardelenler Çankaya Evi'nde buluştu

Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte kardelenleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yalnız bırakmadı.

Hayatını kız çocuklarının okumasına adayan ve 2009 yılında hayatını kaybeden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin ilk başkanı Türkan Saylan'ın adını taşıyan Çankaya Evi'nde kardelenlerin heyecanına ortak olan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “ÇYDD'nin eski yerini ziyaret ettiğimde çok mutlu oldum ama aynı zamanda üzüldüm. Atatürk'ün yolunda giden cesur yürekli kadınları görünce gurur duydum ama mekanın darlığını gördüğümde de üzüldüm ve bu yürekli kadınların daha güzel bir yerde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacağımızın sözünü verdim. Şu anda bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bizim Çankaya Evlerimiz genelde mahalle adını taşır ama iki Çankaya Evimizde mahalle adı yerine önemli kişilerin isimleri vardır. Birisi Nazım Hikmet Çankaya Evi, diğeri de Türkan Saylan Çankaya Evi. Her iki ismi de Çankaya'da yaşatıyor olmaktan dolayı büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Çankaya Belediyesi sizin yuvanızdır ve sizlerle daha büyük işleri yapmak için yanınızda olacağız. Atatürk'ün hepimize hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma görevinin bir neferi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Kardelenlerden Yağmur Suluova'nın ‘Türkan Abla' şiirini okuduğu ve ÇYDD'nin kuruluşunun 32. yılının kutlandığı etkinliğe Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yanı sıra ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Ümitköy Çayyolu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Uluğ, ÇYDD Ümitköy Çayyolu Şube Başkanı Dilek Özlan ve kardelenler katıldı.