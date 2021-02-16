Kardeş 4 ülkeden belediye başkanları Altındağ'da

Yunus Emre Kardeşliği Programı kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği'nin misafiri olan 4 ülkeden belediye başkanları Altındağ'da buluştu. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezen heyete, Altın Eller Kadın Kooperatifi, Sosyal Belediyecilik ve Altın Rota projeleri hakkında bilgi verildi.

Azerbaycan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Bosna-Hersek ve K.K.T.C'den gelen belediye başkanları beraberindeki heyet Altındağ'ı yakından tanıdı. İlk olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezen ve burada tarihi bir yolculuğa çıkan heyet; ardından Altın Eller Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti. Heyet, Altındağ Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projeleri ve Altın Rota hakkında da bilgilendirildi.

Yunus Emre anısına

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı dolayısıyla, UNESCO tarafından, 2021 yılının “Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Bu nedenle 4 kardeş ülkeden belediye başkanlarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği etkinliğe katılmak için Ankara'ya geldiler. Ankara'da da bizim misafirimiz oldular. Biz de Altındağ'ımızı kendilerine anlattık, yakından tanıttık” dedi.

Başkan Balcı ayrıca, “Şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenen Yunus Emre'nin anısı bizim için çok değerli. Biz de misafirlerimizi Yunus Emre'ye ve onun bakış açısına uygun bir biçimde ağırlamak için elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullandı.