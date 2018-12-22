Kardeş kent Pekin'den Çankaya'ya ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Başkenti Pekin'in Dongcheng Belediyesinin yöneticileri, 2016'da imzalanan kardeş kent protokolü kapsamında, Çankaya Belediyesini ziyaret etti.

Heyeti makamında kabul eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kardeş kent Dongcheng ile her konuda ortak proje yapmaya hazır olduklarını belirtti. Taşdelen, uluslararası ilişkiler alanında çok yönlü ve kapsamlı bir vizyonla somut işbirlikleri geliştireceklerini ifade etti.

Heyet adına konuşan Dongcheng Belediyesi Başkan Yardımcısı Chen Jian da Çankaya Belediyesinin projelerini yerinde inceleyerek, fikir alışverişinde bulunmak istediklerini, kültür, sanat ve sosyal projelerin yanı sıra iki ülke arasında öğrencilere değişim programı da hazırlayabileceklerini belirtti.

Çankaya Belediyesinin projeleri kapsamında Uğur Mumcu Parkı ve Çocuk Teknoloji Evi, 100. Yıl Çankaya ve Bahar Evi, Masal Kalesi Gündüz Bakımevi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu ve Erdal İnönü Yüzme Havuzu'nu yerinde inceleyen heyet, Anıtkabir, Ulus Tarihi Kent Merkezi, TBMM, Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni de ziyaret etti. Masal Kalesi'nde eğitim gören minikler, misafirlerini Uzak Doğu'nun yerel kıyafetleriyle karşılayıp, gösteri ve hediyeler sundu. Heyet daha sonra Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde Yusuf Franko'nun İnsanları sergisini gezdi.

Dongcheng hakkında

Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'in merkez ilçelerinden olan Dongcheng, ulusal kültür kurumlarının kümelendiği, geleneksel Çin kültürünün önemli bir turizm merkezi ve Çin genelinde tanınmış bir ticaret merkezidir. Dongcheng'de yer alan Yasak Kent ile de bölge eski İmparatorluk Çin'in tarihi merkezidir. 41 bin 84 kilometrekarelik toplam alana sahip bölgenin nüfusu, 2010 verilerine göre 920 bindir. 17 alt bölgesi ve 187 komünü bulunan Dongcheng, başkent Pekin'in merkezi olması; siyasete, ticari faaliyetlere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması açısından Çankaya ile benzer özellikleri paylaşıyor.