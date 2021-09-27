Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sarıçam: “Covid-19 atlatan hastalarda çarpıntı şikayeti devam ediyorsa kalp tutulumu habercisi olabilir”

Dr. Ersin Sarıçam, enfeksiyonu atlattığı halde çarpıntı atakları, çabuk yorulma şikâyetleri olan pek çok hastanın çoğu kez şikayetlerinin psikolojik olduğu şeklinde düşünülse de, aslında bu şikâyetlerin kalp tutulum bulgularının habercisi olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Ersin Sarıçam, Covid-19 salgınının ana tutulum hedefinin akciğerler olduğunu açıkladı. Sarıçam, iyileşmiş hastaların orta döneminde hedef organ olarak kalp tutulumu görüldüğünün altını çizdi. Sarıçam, enfeksiyonu atlattığı halde çarpıntı atakları, çabuk yorulma şikâyetleri olan pek çok hastanın çoğu kez şikâyetlerinin psikolojik olduğu şeklinde düşünülse de, aslında bu şikâyetlerin kalp tutulum bulgularının habercisi olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Doç. Dr. Sarıçam uluslararası bir dergide yayımlanan göre covid-19 sonrası dönemde çarpıntı, yorgunluk ve çabuk yorulma gibi şikâyetleri olan hastaların kalp MR ve PET incelemelerinde virüsün etkisiyle kalp kasının bazı bölgelerinde hücrelerin hasar görmediği ancak inaktif kaldığını ifade etti. Sarıçam, bu bölgesel inaktivite alanları nedeniyle hastalarda çarpıntı ve yorgunluk oluştuğunu bu durumun da ani ölümlere ve ileri dönemde kalp yetmezliği yönünden tehlikeli olabileceğini düşünüldüğünü söyledi.

Doç. Dr. Sarıçam, yine bu hastalarda damar iç yüzeyini döşeyen endotel denen hücrelerdeki pıhtılaşmayı önleyen önemli bir madde olan nitrik oksit (NO) seviyelerinin düşük olduğunu saptadıklarını açıkladı. Bu düşüşün pıhtı ve emboli olaylarının mekanizmasını açıkladığı düşünülmekte olduğunun, bu yüzden de Covid-19 sonrası hastalarının aspirin kullanımının önem arz ettiğini vurguladı. Sarıçam, araştırmalarına göre bu düşme sürecinin en az 6 hafta sürdüğünü belirtti.

Doç. Dr. Sarıçam, Covid-19 sonrası ı çarpıntı ve eforla gelen yorgunluk şikayetleri olan kişilerin mutlaka kardiyoloji uzmanına muayene olmasını, kalp tutulumunun şüpheleri varsa mutlaka ilgili kan testleri ile beraber gerekirse görüntüleme işlemlerinin yapılmasının önemini hatırlatarak sözlerini noktaladı.