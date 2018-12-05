“Karekodlu çek” kullanımı ATO'da tanıtıldı

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Karekodlu çek, ticaret hacminin artması ve buna bağlı olarak üretim ve istihdam artışında hayati önem taşıyor” dedi.

“Alacak Riski Yönetiminde Karekodlu Çek Sistemi ve Güncel Gelişmeler” konulu toplantı ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, çekin ticari hayattaki öneminden bahsederek, “Normalde nakit para gibi bir ödeme aracı olan çek, vadeli ekonomi için de tıpkı poliçe ve bono gibi kredi aracı olarak kullanılmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Ödeme sorunları nedeniyle çekin itibar kaybettiğine dikkat çeken Baran, “Karekodlu Çek Raporu” sayesinde alacak risklerini yönetmenin kolaylaştığını anlattı. Baran, şunları kaydetti:

“Karekodlu çek sayesinde çek keşidecisine ait çek ödeme performansını yansıtan bilgilere ulaşılabiliyor. Keşidecinin kaç adet çek kestiği, bunların ödenip ödenmediği, arkası yazılan çeklerinin olup olmadığı ve varsa da bu çeklerin sonradan ödenip ödenmediği gibi bilgiler işletmelerin finansal kararlarını somut bilgiler ışığında vermelerine yardımcı oluyor. Böylece karekodlu çek, kullanıcısı için bir güven, dolayısıyla itibar göstergesi niteliğini taşıyor. 2017 yılında 785 milyar TL'nin üzerinde 20 milyon adet çek keşide edildi. 2018 yılı için tutarın 900 milyon TL olacağı tahmin ediliyor. Karekodlu çek sistemi, ticaret hacminin artırılması ve buna bağlı olarak üretim ve istihdam artışında hayati önem taşıyor.”

Karekodlu çekle riskler önleniyor

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Kasım Akdeniz de toplantıda yaptığı konuşmada çekin hem ödeme hem kredilendirme aracı olarak kullanıldığına dikkat çekerek, ABD'de bir çekin alacaklı, borçlu ve banka arasında birkaç günlük sürede dolaştığını, Türkiye'de ise sadece piyasada kalma süresinin 9 ila 12 ay arası olduğunu söyledi. Akdeniz, “Borçları ödemenin yolu zamanında tahsil etmekten geçiyor. Yoksa sermaye erozyona uğrar. Borç verdiğimiz kişileri doğru seçmeliyiz” dedi.

Akdeniz, karekodlu çek ile ticari risk, sahtecilik ve dolandırıcılık riskinin engellendiğini belirterek, ”Çek endeksine bakarak kişilerin ne derece güvenilir olduğu görülebilecek. Halen ödenmemiş çeki bulunan binlerce kişi var. Önünüze konulan çekin bu binler arasında olmadığına emin olmanız gerek. Eğer bunu görmeden çek alıyorsanız, otobanda emniyet kemeriniz olmadan 200 kilometre hızla gidiyorsunuz demektir" açıklamasında bulundu.

Karekodlu çek sisteminin güvenli çalıştığına dikkat çeken Akdeniz, büyüme oranları düştüğü zaman karşılıksız çeklerin hem miktar hem de adet olarak arttığını kaydetti.