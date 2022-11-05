İhlas Haber Ajansı

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Karganın yer fıstığı çalma anları kameralara yansıdı

Ankara’da bir karga, evin balkonundan yer fıstığı çalarken yakalandı.

Ankara'da bir karga, evin balkonundan yer fıstığı çalarken yakalandı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, ortaya komik anların çıkmasına sebep oldu.


Başkent'te meydana gelen olayda, bir vatandaşın ıslanan yer fıstıklarını kuruması için balkona koyduğunu gören karga, daha sonra balkondan fıstık çalmaya başladı. Bunu gören ev sahibi, uzun süre takip ettikten sonra yer fıstığı çalan kargayı, yoğun uğraşlar sonucunda yakaladı. Ev sahibi, yakaladığı kargaya fıstık verdiği ve sitem ettiği anları cep telefonuyla kaydetti. O görüntüler ise ortaya komik anlar çıkardı.

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