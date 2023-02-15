Kariyer Ofisi iş arayan depremzedelere öncelik tanıyor

Keçiören Belediyesi, deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen ve iş arayan depremzede vatandaşlara talep etmeleri durumunda istihdam platformu "Kariyer Ofisi" üzerinden öncelik ve kolaylık tanınacağını duyurdu.

İşveren ve iş arayan insanları ücretsiz olarak buluşturan ve şimdiye kadar 2 binden fazla kişinin istihdamını sağlayan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi'nde afetzede vatandaşlara öncelik tanıma kararı aldıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kurumsal web sitemiz içinde yer alan Kariyer Ofisi bölümünden online olarak iş başvurusu yapan vatandaşlar sol menüde yer alan özel durum sekmesinden 'depremzede' seçeneğini işaretleyerek iş ilanlarına öncelikli başvuru yapabilecek" dedi.

Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda ise, "Afet bölgelerinden şehrimize gelerek Kariyer Ofisi'mize başvuran vatandaşlarımıza istihdam konusunda öncelik tanıyoruz" açıklaması yapıldı.