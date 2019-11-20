Karnesiz ara tatilde Hakkari'de çalıştay

Bu yıl ilk defa uygulanan ara tatilin ilk gününde Hakkari'de 'Mesleki Yaşanmışlıklara İlham Veren Öğretmen Buluşmaları Çalıştayı' düzenlendi.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa uygulanan eğitimde ara tatilde, Hakkari'de İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün öncülüğünde ‘Bilişim Öğretmenleri Çalıştayı' düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının da katıldığı çalıştaya çeşitli alanlarda görev yapan 194 öğretmen, 77 okul müdürü, 238 sınıf öğretmeni iştirak etti. Eğitimin en önemli unsurlarından biri olan öğretmenlerin derslerde kullandıkları materyallerinin teknolojiye uyarlanması, öğrenme ve öğretme sürecinde etkinliğinin artırılması amacıyla düzenlenen programlarda eğitimcilere kişisel gelişim, değişen teknoloji ve gelişmelere adapte olma gibi yetkinliklerin kazandırılması amaçlandı. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında “İnsan Kaynakları Geliştirilmesi ve Yönetimi” geniş bir biçimde ele alınarak, öğretmen ve yöneticilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik tüm faaliyetler planlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez uygulanan 18-22 Kasım ara tatilinde Hakkâri Üniversitesi ile yapılan işbirliği ve Milli Eğitim Bakanlığından programlara iştirak edecek alanında uzman 3 akademisyen ile beraber 12 akademisyeninin öğretmen ve idarecilerin gelişimine yönelik 9 konu ile ilgili eğitimler verileceği aktarıldı. Hakkari'de 38 alanda görev yapan bin 281 öğretmene ve 77 okul müdürüne verilecek olan eğitimler hafta boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı konferans salonlarında gerçekleştirilecek.

Öte yandan, ara tatilde öğrenciler eğitim öğretim faaliyetlerine okul dışında devam ediyor. Çocuklar 81 ilde yapılan

etkinliklerle kültürle, sporla, sanatla, doğayla buluşuyor. Hakkari'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 16 dalda 19 etkinlik planlandı. Ara tatil etkinlik önerilerini Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sayfası ‘aratatil.meb.gov.tr' üzerinden paylaştı. Ayrıca 81 ilin etkinliklerinin yer aldığı sitede başka şehirlerde ikamet edip ara tatilini şehir dışında geçirecek olan öğrenciler için de kolaylık sağlandı.