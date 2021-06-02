Karpuz taşıyan tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara- Konya yolu Ankara istikametine 39 kilometre kala gerçekleşti. Erdoğan Bağcı (51) yönetimindeki 06 SP 226 plakalı Opel marka otomobil, Adana'dan İzmit'e karpuz taşıyan İbrahim S. yönetimindeki 34 GA 4858 plakalı tıra arkadan çarptı. Tıra çarpan otomobil kontrolden çıkarak yolun kenarındaki toprak alana savruldu. Kazada, sürücü Erdoğan Bağcı olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa C. (47) hafif yaralı olarak kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralı hastaneye sevk edildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.