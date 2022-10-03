Kars Digor İlçe Merkezi Ana Deresi Islah Çalışmaları tamamlanmak üzere

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kars'ın Digor ilçesinde baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla çiftçileri desteklemeye devam edildiği bildirildi.

Digor ilçesinde yapımı devam eden Digor Ana Deresi taşkın koruma işi hakkında yazılı açıklamada DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Proje kapsamında Digor Ana Deresinde sağ ve sol sahilde toplam 300 metre betonarme sulama kanal imalatı, 3 bin 900 metre kargir duvar imalatı, 7 adet düşü havuzu, 3 adet kemer tipli yaya geçidi, 1 adet kemer tipi hayvan geçidi ve 1 adet su alma yapısı yapılacaktır. İşimizin yapımı hızla devam etmektedir. Kars Digor İlçesi Ana Deresi ıslah çalışmasında fiziki olarak yüzde 95 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaların 2022 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir" bilgisini verdi.