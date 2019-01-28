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Karşıyaka'nın kapalı pazar yeri açılışa gün sayıyor

Ankara’da Demetevler Mahallesi’nde yapıacak “Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi” açılış için gün sayılıyor.

Ankara'da Demetevler Mahallesi'nde yapıacak “Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi” açılış için gün sayılıyor. 28 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesis, pazar alanı ihtiyacına çözüm getirmenin ötesinde bölge halkına farklı hizmetler sunması da bekleniyor.


Alışveriş sokağı konseptinde hazırlanan ve haftanın belirli günlerinde pazar alanına ev sahipliği yapacak tesiste, sokak başında ve sonunda yer alan büyük meydan alanları bölge halkının buluşma noktası olacak. Alışılmış pazar yerlerinden farklı olarak haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verecek olan tesiste; bay ve bayan yüzme havuzu, Türk hamamı, düğün salonları, gezi alanları ve kafeteryalar da yer alıyor. Bunun yanında tesis içerisinde tiyatro, konser, seminer gibi etkinliklere hizmet verebilecek çok amaçlı salon, gençlik merkezi, ikinci bahar lokali, etüt merkezi ve yaklaşık 150 çocuğa okul öncesi hizmet verebilecek kapasitede anaokulu da bulunuyor. Tesiste ayrıca bölge halkına "taziye evi" olarak hizmet verecek yaklaşık 200 metrekarelik bir salon da yer alıyor.

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